Meteo Liguria – Torna stabile il bel tempo e le temperature salgono rapidamente

Si va rafforzando la bolla di alta pressione sul Mediterraneo e il progressivo rinforzo anticiclonico allontana il rischio del passaggio di perturbazioni o correnti umide sul nord Italia. Il tempo dovrebbe stabilizzarsi al bello e le temperature dovrebbero tornare a salire in modo consistente.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Lunedì 22 luglio 2019

Al mattino in prevalenza sereno, od al più poco nuvoloso nelle prime ore tra Genovesato di ponente e Savonese di levante per residue nubi basse, in rapido dissolvimento. Nel pomeriggio prosegue il bel tempo con locali velature alte e sottili in transito e qualche cumulo estivo nelle zone appenniniche, generalmente senza conseguenze.

Venti in regime di brezze, generalmente di debole intensità.

Mare quasi calmo.

Temperature in lieve aumento con valori che oscilleranno tra i 18 e i 30 gradi sulla costa e tra i 10 e i 30 gradi nell’entroterra.

Martedì 23 luglio 2019

Velature in transito da nord ovest renderanno a tratti il cielo lattiginoso, seppur in un contesto stabile ed assolato.

Venti a regime di brezza.

Mari: Quasi calmi.

Temperature: In lieve ed ulteriore aumento.

Mercoledì 24 luglio 2019

Prosegue la fase estiva. Cieli generalmente sgombri da nubi su tutta la regione con venti deboli e mare calmo in un contesto caldo.