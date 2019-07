Sampdoria, ufficiali le amichevoli contro Spezia e Parma: i dettagli

Genova – Due nuovi appuntamenti per il precampionato della Sampdoria. I ragazzi di Eusebio Di Francesco sono in questi giorni impegnati nel ritiro estivo di preparazione per il prossimo campionato. Oltre all’amichevole di lusso che verrà disputata in quel di Montecarlo contro il Monaco il 3 agosto, il club di Corte Lambruschini ha da poco ufficializzato gli incontri con Spezia e Parma.

La gara contro la formazione di mister Vincenzo Italiano è in programma allo stadio Picco della Spezia per mercoledì 7 agosto alle ore 20.30. Tre giorni più tardi, invece, allo stadio Tardini di Parma andrà in scena la sfida contro i gialloblu di D’Aversa, sempre alle ore 20.30.

Due importanti test per provare schemi di gioco e riprendere il ritmo gara, in attesa dell’inizio del campionato di Serie A del 24 agosto e della gara di Coppa Italia nel terzo turno eliminatorio.