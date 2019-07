Campomorone – Auto in fiamme sulla strada per Lavaggi

Campomorone (Genova) – Un’auto che prende fuoco all’improvviso e inizia a bruciare appiccando le fiamme anche alla vegetazione circostante. E’ successo questa mattina, poco dopo le 7, lungo la strada che conduce a Lavaggi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno domato velocemente le fiamme lavorando con non poche difficoltà visto che il rogo si è esteso alla vegetazione e rischiava di estendersi ancora.

I pompieri hanno spento l’incendio e avviato le prime indagini per accertare l’origine del rogo che potrebbe non essere “naturale”.

L’auto posteggiata ha preso fuoco improvvisamente e senza una spiegazione apparente.

Talvolta, fanno notare gli esperti, chi parcheggia l’auto sull’erba secca, non tiene conto delle altissime temperature che si sviluppano nella tubazione di scarico delle auto catalizzate e questo potrebbe innescare le fiamme.