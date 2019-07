Meteo Liguria – Ancora sole e allarme colpi di calore

Una nuova bolla di alta pressione di origine africana si estende sul Mediterraneo portando con se il caldo afoso. il vasto promontorio (anticiclonico) africano tenderà ad espandersi fino al Nord Europa stimolando un’importante risalita calda sul Mediterraneo.

Le temperature potrebbero far registrare un nuovo picco nei valori massimi.

Queste le previsioni del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 23 luglio 2019

Poco nuvoloso per velature e qualche banco nuvoloso a ridosso dei rilievi costieri; cumuli pomeridiani più sviluppati nelle consuete aree dell’Appennino e lungo le Alpi Liguri / Marittime; non si escludono isolati episodi temporaleschi nelle ore più calde.

Venti: brezze scarse, più attive quelle diurne sull’estremo levante.

Mari: generalmente quasi calmo o calmo.

Temperature: in ulteriore aumento.

Costa min: 21/24°C, max: 28/31°C

Interno min: 11/19°C, max: 30/33°C

Mercoledì 24 luglio 2019

Giornata molto simile alla precedente: sereno o poco nuvoloso per velature; convezione pomeridiana sui rilievi appenninici con isolati sfoghi temporaleschi.

Venti: brezze deboli o del tutto assenti.

Mari: quasi calmi o poco mossi.

Temperature: possibile ulteriore aumento delle minime sul Genovesato / savonese; caldo torrido (quindi nel complesso ancora abbastanza sopportabile); massime sopra i 33-34°C nelle conche interne, picchi superiori nello spezzino.

Giovedì 25 luglio 2019

Situazione invariata; caldo che rimane nel complesso torrido, massime ovunque sopra i 30°C, sopra i 34-35°C nelle conche interne, picchi superiori nello spezzino.