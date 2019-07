Bordighera, cucciolo di delfino trovato spiaggiato

Bordighera (Imperia) – Un cucciolo di delfino è stato ritrovato spiaggiato ieri sul litorale di Bordighera.

Il ritrovamento dell’animale è avvenuto tra Pennoni e Rattaconigli, al confine con la Vallecrosia.

La carcassa dell’animale è stata notata da alcuni bagnanti che hanno immediatamente avvertito la Guardia Costiera. I militari hanno recuperato la carcassa dell’animale che si trova a disposizione dei veterinari all’Istituto Zooprofilattico di Imperia.

Al momento non si conoscono le cause che hanno portato il piccolo a spiaggiarsi ma sembra si tratti dello stesso animale notato in difficoltà circa tre giorni fa.

La biologa marina Sabina Airoldi, ricercatrice dell’istituto Tethys, pensa si tratti proprio del piccolo di stenella la cui carcassa non era ancora stata ritrovata.

Sarà condotta una indagine per chiarire la causa della morte del giovane delfino.

Domenica scorsa, a Genova, una carcassa di delfino era stata ritrovata sul litorale di Quarto.

I bagnanti, notando l’animale privo di vita, avevano dato l’allarme alle forze dell’ordine.