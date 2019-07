Iberia, nuovo volo Genova – Madrid a partire da agosto

Genova – Un nuovo volo della compagnia aerea spagnola Iberia collegherà l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova alla città di Madrid. La tratta volerà da e per la capitale spagnola quattro volte alla settimana a partire dal 1 agosto 2019. Buone notizie per i turisti già per questa stagione, visto che sono stati proposta diverse connessioni con svariate località balneari come Tenerife e Minorca, ma anche verso il Portogallo e rotte intercontinentali, soprattutto verso l’America Latina.

I voli saranno operativi dal giovedì alla domenica con aerei con capacità da 141 fino a 186 passeggeri.

Stando alle statistiche, il turismo spagnolo verso la Liguria è stato costantemente in crescita nel corso degli ultimi anni; questo nuovo collegamento non potrà che far aumentare ulteriormente il numero di visitatori.