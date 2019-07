Ondata di calore, allerta rossa per giovedì 25 luglio a Genova

Genova – Allerta arancione per ondata di calore mercoledì 24 luglio e addirittura rossa per il giorno successivo, giovedì 25 luglio. La Protezione civile del Comune di Genova comunica che il ministero della Salute ha emanato un avviso per ondata di calore nella città di Genova.

Oltre che per mercoledì 24 luglio (livello arancione) l’avviso è stato emesso per la giornata di giovedì 25 luglio: il livello è rosso (condizioni elevate di rischio persistenti, temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute in particolare su anziani, bambini, persone con malattie croniche)

Si raccomanda di osservare regole utili a prevenire i rischi. Si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Tale comportamento è particolarmente necessario per gli anziani, i bambini e le persone con patologie. Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi.

Il Comune di Genova, attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, continua il servizio dei “custodi sociali”, coordinati dalla Cooperativa Televita Agapè, che assicureranno il monitoraggio e la tutela delle situazioni in carico per l’adozione di tutte le misure possibili da parte degli Ambiti Territoriali.

Sono disponibili diversi Centri Sociali per le persone di età superiore ai 55 anni.

E’ possibile trovare ambienti climatizzati o ventilati in alcune biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano:

Municipio I Centro Est: Berio – De Amicis

Municipio III Bassa Valbisagno: Lercari

Municipio IV Media Valbisagno: Saffi

Municipio VI Medio Ponente: Bruschi Sartori

Municipio VII Ponente: Benzi

e in queste biblioteche:

Biblioteca di Storia dell’Arte – via ai Quattro Canti di S. Francesco

Biblioteca Museo dell’Attore – via del Seminario 10

Locali climatizzati anche presso:

Centro Sociale Auser, via Imperiale (San Fruttuoso) – da lun. a dom. ore 14.30-18

Centro Civico Quarto, via delle Genziane 15-17 – ore 9 alle 12

Centro Anziani e Giovani, via Torricelli 16 (Borgoratti) – da lun. a ven. ore 14.30-19

Centro Aggregazione Giovanile, via Sagrado 9 (Sturla) – da lun. a ven. ore 15- 19

Sala Consiglio Municipale Media Valbisagno, piazza dell’Olmo 3 (Molassana) – da lun. a giov. ore 11–16; ven. ore 11-13.30

Parrocchia di Santa Zita, via di Santa Zita – mart. e giov. ore 14.30-17.30

Centro Sociale Monaco, via Cialli 11 (Pegli) – lun. merc. e giov. ore 15-17.30

Centro Sociale, via Narisano 12 (Cornigliano) – dal lun. a giov. ore 15.15-17.45

Villa Giuseppina (ex Centro sociale anziani), via Bologna 21 canc. (San Teodoro) – dal lun. al ven. dalle ore 14.30 alle 18.30

Sede educativa territoriale del Centro Servizi Famiglia, via Pellegrini 19 (Sampierdarena) – lun. merc. e

Centro Sociale Auser – vico Monachette 4 – merc. ven. e sab. ore 14.30-18

Gruppo Amici del Lagaccio – via del Lagaccio 82r -86r – dal lun. alla dom. ore 15-18.30

NUMERI UTILI

800 995988 attivo nei giorni feriali e festivi dalle ore 8 alle ore 20

Numero verde per anziani e famiglie in difficoltà, gestito da AUSER e valido su tutto il territorio regionale.