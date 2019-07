Savona – La danza dell’airone salvato – VIDEO

Cosseria (Savona) – Sta bene ed è in fase di guarigione il giovane airone soccorso dai volontari della Protezione Animali di Savona a Cosseria.

Il giovane esemplare era stato trovato magro e debilitato dai vermi intestinali.

Immediatamente soccorso è stato sottoposto a un primo intervento della dottoressa Doria e preso in cura dalla volontaria Silvia.

La terapia ha avuto un ottimo risultato e l’airone ha guadagnato peso, arrivando ora a 700 grammi, 200 dei quali recuperati negli ultimi quindici giorni.

La gioia per la guarigione è tanta anche da parte dell’animale che, di tanto in tanto, si esibisce in strane movenze che ricordano una danza di gioia.

Gli aironi cenerini, come marangoni e cormorani, hanno iniziato a diventare stanziali nell’entroterra savonese perché trovano facile cibo nei torrenti in cui la regione Liguria e le associazioni dei pescatori liberano periodicamente il cosiddetto “materiale ittico”, cioè giovani pesci, solitamente trote, acquistati in allevamenti per la pesca sportiva.