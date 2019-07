Allerta caldo in Liguria, due giornate da bollino rosso

Genova – Come preannunciato dal bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute, le giornate di oggi, giovedì 25, e di domani, venerdì 26 luglio, saranno caratterizzate dal bollino rosso. Il livello di allarme per disagio fisiologico da caldo è quindi al massimo, con temperature che potranno superare i 35 gradi sulla costa e fino a 38-39 gradi nelle valli interne.

Da qualche giorno le temperature registrate hanno superato la media stagionale, con elevati livelli di afa a peggiorare ulteriormente la situazione.

Per venerdì 26 luglio l’approssimarsi di una perturbazione dovrebbe portare a un calo delle temperature, con un aumento dei valori di umidità.

I consigli del centro di riferimento ligure per le ondate di calore sono sempre da tenere in considerazione, soprattutto per le persone anziane: evitare di uscire nelle ore più calde (dalle 11 alle 19); bere regolarmente acqua, anche quando non se ne sente la necessità; evitare bevande alcoliche, ghiacciate o zuccherate; fare pasti leggeri prediligendo frutta, verdura e pesce.