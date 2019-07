La Spezia, incendio in un circolo privato di via Roma

La Spezia – I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio per l’incendio di un circolo privato in via Roma.

L’incendio ha riguardato l’interno dei locali, al momento chiusi. Le fiamme hanno sprigionato un denso fumo, notato dai passanti che hanno immediatamente dato l’allarme.

La segnalazione è stata raccolta dal numero unico di emergenza 112 e dirottata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco che ha immediatamente disposto l’uscita di una squadra.

Sul posto, all’altezza di piazza Brin, sono arrivati una autopompaserbatoio e un furgone chiamato carro aria, contenente le scorte di bombole, maschere e dispositivi necessari per la penetrazione in ambienti con aria non respirabile.

I pompieri hanno avuto ragione delle fiamme in breve tempo e, successivamente, hanno evacuato i fumi che continuavano a persistere all’interno aiutati da un motoventilatore.

Al momento le cause dell’incendio rimangono sconosciute.

Carabinieri, Polizia Locale e tecnico comunale sono intervenuti sul posto. La verifica della struttura ha portato a dichiarare l’inagibilità dei locali.