Albissola, a Casa Jorn serata dedicata alla memoria di Fabrizio De André

Albisola (Savona) – La musica di uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana celebrata ad Albissola. In occasione del ventennale dalla sua scomparsa, presso la Casa Museo Jorn, il Teatro Bloser di Genova in collaborazione con Incandenza organizza una serata dedicata a Fabrizio De André.

In programma per martedì 30 luglio alle ore 20, l’evento vuole essere un momento di approfondimento e riflessione sull’arte dell’immortale cantautore genovese, che proprio ad Albissola, più precisamente a Pozzo Garitta, si esibì in uno dei suoi primissimi concerti.

Jan Gaggetta, studioso di Faber e della canzone d’autore, proporrà al pubblico un affascinante percorso tra i testi dell’artista, in un percorso musicale e poetico accompagnato dalle melodie della chitarra. Verranno svelati tutti i segreti della composizione dei brani dell’autore, mostrando in che modo De André ideò e scrisse alcune delle canzoni più celebri.

La serata, ad ingresso libero e gratuito, sarà aperta da un gustoso aperitivo in giardino preparato dalla Trattoria Sale Fino di Albissola Marina.