Loano, Michele Placido al Giardino del Principe per “Dreams Festival”

Loano (Savona) – Un’imperdibile serata in compagnia di uno degli interpreti più apprezzati del cinema e del teatro italiano. Si terrà domenica 4 agosto alle ore 21.30, presso l’arena estiva del Giardino del Principe di Loano, l’inedito spettacolo di Michele Placido.

Una “Serata d’Onore” durante la quale l’attore, sceneggiatore e regista interpreterà le poesie più celebri di alcuni dei più grandi poeti della storia.

Un vero e proprio viaggio poetico alla scoperta delle opere di Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio e alcuni scrittori napoletani come Di Giacomo, Viviani e De Filippo, il tutto accompagnato da un sottofondo musicale eseguito da Gianluigi Espostito (voce e chitarra) e Antonio Saturno (chitarra e mandolino).

Insieme sul palco, i tre daranno vita ad una serata che accompagnerà gli spettatori alla scoperta delle pagine più belle di sempre della poesia e del teatro.

I biglietti per la serata sono già disponibili sul sito Ticket One e presso tutti i punti vendita affiliati oppure al Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150 (aperto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 9 alle ore 20 e dalle ore 21 alle ore 23.30).

Lo spettacolo rientra negli appuntamenti del “Dreams Festival“, la rassegna di grandi eventi promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi.