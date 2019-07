Manutenzione straordinaria di Enel al Gaslini, a disposizione le strutture del San Martino

Genova – Saranno eseguiti questa notte una serie di interventi di manutenzione straordinaria all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova da parte di Enel.

La società dovrà svolgere le attività nella cabina interna all’istituto e dovrà quindi sospendere la distribuzione dell’energia elettrica dalle 21.00 di questa sera fino alle 2.00 di domani, sabato 27 luglio.

Durante l’intervento, che, salvo imprevisti, durerà cinque ore, saranno in funzione i gruppi elettrogeni dell’ospedale.

I responsabili delle Unità Operative, il personale interno e le ditte in outsourcing sono state informate dell’intedrvento.

Anche il 118 è stato allertato in modo che si possa mettere in contatto con i settori di alta intensità dell’Istituto per gestire cn la massima sicurezza l’eventuale arrivo di pazienti critici durante il corso della manutenzione.

Inoltre, per garantire l’esecuzione di eventuali esami urgenti, è stata chiesta autorizzazione al Policlinico San Martino per l’utilizzo delle proprie strutture.

Per garantire la tempestività nel trasporto dei pazienti, è stata richiesta la presenza fissa in istituto di un’ambulanza per tutta la durata dei lavori.