Meteo Liguria – Ancora caldo intenso ma sta arrivando il maltempo

Alta pressione in via di attenuazione, ma ancora caldo intenso nella giornata di venerdì. Tra sabato e domenica passaggio temporalesco anche intenso su tutta la Liguria con annesso calo termico.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Venerdì 26 luglio 2019

Condizioni di tempo in prevalenza soleggiato su tutta la regione. Un po’ di nubi basse compariranno lungo il settore centrale costiero in mattinata e tra il tardo pomeriggio e la sera, ma senza conseguenze. Nubi cumuliformi pomeridiane sulle Alpi Liguri, ma con basso rischio di temporali e in attenuazione in serata.

Venti: Da deboli a moderati da sud, con rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nelle ore pomeridiane.

Mari: Da poco mosso a temporaneamente mosso.

Temperature: Stazionarie le minime, in lieve calo le massime sotto costa.

Costa min: 23/26°C, max: 31/34°C

Interno min: 14/19°C, max: 29/34°C

Sabato 27 luglio 2019

Piovaschi o rovesci al mattino sul settore centro-orientale, specie sui rilievi retrostanti la costa, tempo asciutto e in parte soleggiato a ponente. Finestra di tempo ovunque migliore nel pomeriggio con temporali solo sulle Alpi Liguri. In serata e nella successiva notte generale peggioramento con temporali specie lungo le zone costiere.

Venti: Moderati in genere da sud-est

Mari: Mosso, localmente molto mosso in serata.

Temperature: In diminuzione.

Domenica 28 luglio 2019

Maltempo con temporali anche forti, in attenuazione dal pomeriggio a partire da ponente.