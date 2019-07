Nonna hi tech truffa 26enne: denunciata

Sestri Levante (Genova) – Ha truffato un 26enne la nonna hi tech denunciata dai Carabinieri di Sestri Levante per truffa.

L’anziana, 84 anni, ha venduto una consolle per videogame on line a un giovane di Casarza Ligure; dopo aver pagato quasi 250 euro, il ragazzo non si è visto recapitare l’acquisto.

Dopo diversi solleciti, il giovane ha deciso di rivolgersi agli uomini dell’Arma sporgendo denuncia.

Durante gli accertamenti condotti dai militari, è emerso che la donna aveva alcuni precedenti.

La donna è stata denunciata.