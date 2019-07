Sciopero negli Aeroporti, a Genova cancellati 5 voli

Genova – Sciopero dei dipendenti del trasporto aereo in tutta Italia. Dalle 10 alle 14 i lavoratori incroceranno le braccia nei principali aeroporto italiani creando non pochi disagi a chi oggi deve viaggiare in aereo.

Lo sciopero è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti

All’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova sono già stati cancellati 5 voli. Si tratta del volo per Londra delle 10.30, quello per Francoforte delle 10.55, il Napoli delle 11.05 e il Parigi Charles De Gaulle delle 12.35. Cancellato anche il Monaco delle 13.40.