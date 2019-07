Sanremo (Imperia) – Un vasto incendio sta interessando il bosco sulle colline alle spalle di Sanremo.

La zona interessata sembra essere quella tra Coldiroli e il centro di Sanremo.

Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco del distaccamento sanremese insieme ai colleghi di Imperia.

Al momento non si conosce la reale situazione, sembra che le fiamme non stiano minacciando il centro abitato ma una densa colonna di fumo si stia levando in cielo.