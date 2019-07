Certosa sempre più isolata e l’ironia corre sul web

Genova – Raggiungere la Valpolcevera è sempre più complicato per la chiusura delle strade di collegamento per i lavori per il nuovo ponte Morandi e l’ironia corre sul web. I genovesi che quotidianamente devono raggiungere la zona di Certosa usano l’ironia per protestare contro l’isolamento che si trovano a subire per colpa delle chiusure di strade e vie di collegamento.

Con via Perlasca chiusa, corso Perrone chiuso e via 30 giugno non percorribile, i residenti suggeriscono l’uso della catapulta per arrivare direttamente in volo nella zona desiderata per i propri spostamenti.

Ironia amara che è un grido disperato alle istituzioni a ripensare meglio la viabilità della zona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...