Meteo Liguria – In arrivo temporali sulla Liguria e calo delle temperature

Con l’allontanamento delle condizioni di alta pressione dal nord Italia si fanno strada correnti fredde di origine atlantica che portano nuvole e temporali che, nel fine settimana, potrebbero portare precipitazioni temporalesche anche di forte intensità.

Previsti fenomeni localmente intensi specie nella notte tra sabato e domenica. Bel tempo e temperature più gradevoli lunedi.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Sabato 27 luglio 2019

Al mattino nubi irregolari sul settore centro-orientale con rischio di rovesci non organizzati tra Genovese e Tigullio. Più asciutto il tempo sul restante territorio regionale con ampie schiarite a ponente. Breve finestra di tempo variabile senza precipitazioni nel primo pomeriggio, poi intensificazione dell’attività temporalesca su Alpi Liguri, Valle Bormida, Erro, Orba e Stura; ancora tempo asciutto sul resto della regione. In serata e nella successiva notte estensione dei temporali anche alla fascia costiera, con fenomeni localmente forti tra Genovese e Savonese orientale.

Venti: Moderati da sud-est con rinforzi sui versanti padani dell’Appennino ed in prossimità delle situazioni temporalesche.

Mari: Da mosso a molto mosso; localmente agitato al largo nella notte

Temperature: Stazionarie le minime con sensibile aumento dell’umidità e forte disagio fisico lungo le coste nella notte. Massime in generale diminuzione.

Costa min: 23/25°C, max: 27/29°C

Interno min: 14/19°C, max: 24/27°C

Domenica 28 luglio 2019

Tra la notte e la mattinata forte passaggio temporalesco che tenderà a concentrarsi sul Tigullio e lo Spezzino prima di mezzogiorno; sul resto della regione tempo instabile con rovesci più intensi sui versanti padani. Dal pomeriggio lenta attenuazione dei fenomeni a partire da ponente con schiarite anche ampie e cessazione delle piogge a levante entro sera.

Venti irregolari sul Golfo con direzione dominante da nord tra pomeriggio e sera.

Mare molto mosso sotto costa, agitato al largo.

Temperature in sensibile calo.

Lunedì 29 luglio 2019

Ritorno a condizioni soleggiate su tutta la regione, ma con temperature nella norma.