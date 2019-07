Mojotic Festival – The Zen Circus: “Per essere un concerto cancellato, è andato bene” – FOTO

Sestri Levante (Genova) – I The Zen Circus in una insolita versione duo hanno inaugurato l’edizione 2019 del Mojotic Festival di Sestri Levante.

Una formazione inedita per il forfait di Ufo, costretto a letto da una polmonite, e senza Karim, che ha visto sul palco Appino e Maestro Pellegrini a cimentarsi con i brani del repertorio Zen riarrangiati.

Chitarra e voce, tanta, quella che il pubblico tira fuori a ogni strofa.

Per la prima serata del Mojotic si parte dal second stage con L’ultimodeimieicani, band genovese già nota nel panorama musicale che ha proposto i suoi brani, tra cui spicca l’ultimo uscito “Gelato”.

A seguire a ruota il quintetto, questa volta sul palco principale, è stato Edy, cantautore cresciuto a Catania, impegnato in un tour per la promozione del suo primo disco da solista, “Variazioni”, molto ben accolto dalla critica.

Un cambio di set e un cambio di stile con Maria Antonietta.

L’ambiente del second stage è intimo mentre la cantautrice legge alcuni brani del suo libro “Sette ragazze imperdonabili”, alternandoli alle sue canzoni e calamitando l’attenzione di un pubblico via via sempre più numeroso.

Si ritorna sul palco principale per l’arrivo di Giorgio Canali con un’esibizione inizialmente non prevista nel programma del festival.

Giorgio, uno dei pezzi di storia della musica italiana, ha cantanto brani vecchi e nuovi festeggiando così il suo 61esimo compleanno.

Grandi attesi, gli Zen salgono sul palco accolti dal lungo applauso del pubblico e il primo pensiero è per Ufo, in ospedale a cui viene dedica “Andatetuttiaffanculo”.

Tra i brani della band trova spazio una canzone di Appino, “Rockstar”, che il cantautore regala ai presenti in una delle poche interpretazioni dal vivo.

Un set acustico ma non per questo meno energico, scandito dalla voce di Appino e dalla chitarra di Maestro Pellegrini, che si conclude con il ritorno sul palco di Giorgio Canali e della sua band.

“Per essere un concerto annullato, è andato bene” ha scherzato Appino prima di chiudere con Viva, in una inedita versione voce e chitarra.