Pegli – Con il Suv in riva al mare per un barbecue proibito

Genova – Sono arrivati con il Suv sino sulla riva del mare, alla foce del torrente Varenna, nel quartiere di Pegli e hanno acceso un barbecue sulla spiaggia. Una intera collezione di violazioni delle leggi quella collezionata ieri sera, nel disinteresse generale, sul litorale di Pegli dove un gruppo di maleducati ha deciso di usare la spiaggia a proprio piacimento, senza che nessuno intervenisse per sanzionarli.

Il gruppetto è arrivato intorno alle 22 ed ha deciso di dimostrare che il proprio Suv era in grado di procedere anche sulla spiaggia e così è sceso nell’alveo del torrente Varenna sino ad arrivare a pochi metri dal mare.

Qui il gruppetto di incivili ha lasciato l’auto con i fari accesi e puntati verso il mare ed ha iniziato a preparare un barbecue direttamente tra i sassi, violando altre norme.

Dopo aver preparato una bella grigliata di carne, i teppisti hanno consumato la cena tranquillamente, mentre la popolazione locale avvisava le forze dell’ordine ma senza ottenere alcuna risposta.

Un episodio che riporta di stretta attualità il degrado delle spiagge genovesi dove, da levante a ponente, si segnalano episodi di inciviltà e maleducazione.

I Cittadini esprimono il loro sdegno sui social e ricordano che, solo poche settimane fa, in pieno centro, erano stati inviati ben dieci agenti di polizia locale per fermare un venditore di ombrelli in piazza De Ferrari.