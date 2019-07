Acquasanta – Festa patronale al Santuario

Acquasanta (Genova) – Arriva la ricorrenza più importante dell’anno al Santuario di Nostra Signora dell’Acquasanta, ossia la festa patronale in onore della Vergine Maria, in programma sino a lunedì 31 luglio, offre non solo momenti di preghiera e devozione ma anche tanto divertimento, con intrattenimenti vari e cucina gourmet.

Preceduta ogni sera alle 20.30 dalla Novena, con recita del Rosario, Meditazione Mariana e Benedizione, la festa patronale, organizzata dai padri Araldi della Buona Novella e dal gruppo dei volontari del Santuario.

Domenica 28 Luglio le celebrazioni, officiate da padre Giuseppe, Rettore del Santuario di Acquasanta, iniziano al mattino con la messa solenne alle 10.00, mentre la s. messa delle 17.00 è presieduta da Eccellenza Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare. Al termine della funzione religiosa processione nel borgo con la statua della Madonna ed i Crocifissi delle Confraternite genovesi, accompagnati dalla musica della Banda di Celle Ligure.

Clou della festa nella giornata di Lunedì 29 Luglio, con la celebrazione della s. messa alle 20.00, presieduta da don Giorgio Rusca, parroco di S.Maria del Buon consiglio, seguita dalla scenografica processione con i flambeaux, le lucine colorate che accompagnano il procedere della cassa della Madonna e degli artistici e pesanti Cristi delle Confraternite, seguiti dalla banda musicale Città di Voltri.