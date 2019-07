Festival di Musica da Camera di Cervo, stasera la melodie tradizionali del Sud Italia con Le Tre Sorelle

Cervo (Imperia) – Ritorna stasera domenica 28 luglio alle ore 21.30 il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Il nuovo concerto, organizzato nell’Area Naturalistica Parco del Ciapà, vedrà esibirsi Le Tre Sorelle.

Il trio, che fa della musica tradizionale del Sud Italia la sua vera passione, accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso le regioni del Meridione italiano: dai valzer e canti siciliani e della Campania alle tarantelle calabresi passando per la Puglia con le sue serenate e stornelli.

Il gruppo, formato da Alessia Cravero, Giulia Provenzano, Valeria Quarta, ha l’obiettivo di promuovere la musica del Sud offrendo versioni personali dei brani, pur rispettandone sempre la memoria e la cultura.

I biglietti per la serata avranno il costo di 10 euro per l’intero (gratis per bambini fino a 10 anni e disabili). Si consiglia l’utilizzo di scarpe da ginnastica comode per raggiungere la riserva naturalistica lungo la strada sterrata. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all’interno dell’Oratorio di Santa Caterina.