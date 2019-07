Maltempo in Liguria, cessata l’allerta arancione. Allerta gialla fino alle 13

Genova – La perturbazione che ha colpito la Liguria nelle scorse ore sembra essere in fase di attenuazione.

Sulla base delle ultime uscite modellistiche e della situazione in atto, l’allerta meteo per temporali emanata da Arpal e diffusa dalla Protezione Civile Regionale è stata modificata.

L’allerta arancione si è conclusa alle ore 11.00 ed è diventata allerta gialla, che durerà fino alle 13.00.

Tra la tarda serata di ieri, sabato e le prime di ore di domenica si è osservato il lento transito, da Ovest verso Est, del sistema frontale che ha scaricato le precipitazioni più intense in mare, mentre il territorio regionale è stato interessato da fenomeni diffusi ma generalmente piuttosto deboli . Tuttavia, localmente, sono stati registrati temporali di intensità fino a molto forte con quantitativi di pioggia elevati. In particolare un’intensa cella temporalesca ha interessato il comune di Levanto, nello spezzino, dove sono caduti 65 millimetri in un’ora e 81 in tre ore. Non si sono registrati innalzamenti significativi dei livelli idrometrici nei siti monitorati strumentalmente. Dalla mattinata le precipitazioni sono andate ulteriormente indebolendosi, segnale del lento e progressivo miglioramento delle condizioni meteo generali con schiarite in atto a Ponente. Tuttavia nelle ore pomeridiane saranno ancora possibili precipitazioni, con bassa probabilità di temporali forti, sul Levante della regione. A margine una nota che riguarda le temperature, in diminuzione dopo il grande caldo della settimana che si avvia alla conclusione: alle 8 Genova Centro Funzionale segnava 20.6 gradi mentre, alla stessa ora, giovedì il termometro segnava 29.4, venerdì 27.4 e sabato 27.1.

Oggi, domenica 28 luglio: residue precipitazioni a carattere temporalesco anche di forte intensità, con possibili locali grandinate e repentini rinforzi delle raffiche di vento, in progressivo esaurimento da Ponente verso Levante. Nel pomeriggio ancora possibili locali rovesci o temporali su C ed E, con bassa probabilità di isolati fenomeni forti, in un contesto di schiarite in rapida espansione. Moto ondoso in aumento con mare agitato al largo, molto mosso su C e la parte orientale di B. Locali rinforzi dei venti da Sud Ovest, in particolare sulla costa di A.

Domani, lunedì 29 luglio: mare ancora agitato al largo, molto mosso su C, in lento calo nel corso della giornata.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.