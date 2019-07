Festival di Musica da Camera di Cervo, in arrivo gli statunitensi del Quartetto Calidore

Cervo (Imperia) – Una delle migliori formazioni della musica internazionale arriva in provincia d’Imperia. Mercoledì 31 luglio alle ore 21.30, nell’ambito del 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, si esibirà il Quartetto Calidore.

Formato da Jeffery Meyers (violino), Ryan Meehan (violino), Jeremy Berry (viola) e Estelle Choi (violoncello), i quattro sono una delle punte di diamante della scena musicale degli Stati Uniti. Acclamati da pubblico e critica, il quartetto si è formato nel 2010 e dal quel momento in avanti ha vinto numerosi concorsi, tra cui spicca il prestigioso BBC Radio3 New Generation Artists.

Gli artisti proporranno al pubblico del Sagrato dei Corallini un concerto composto da brani del repertorio cameristico, dalle sue origini nel tardo ‘700 al primo ‘900, con alcune scelte non convenzionali e curiose che conquisteranno di certo gli appassionati. Questo il programma completo:

F. J. Haydn – Quartetto per archi n° 1 in Sol maggiore, Op. 77

H. Wolf – Serenata Italiana in Sol maggiore

G. Puccini – Crisantemi, elegia per quartetto d’archi

L.v. Beethoven – Quartetto per archi n° 12 in Mi bemolle maggiore, Op. 127

I biglietti avranno il costo di 25 euro per i primi posti, di 20 euro per i secondi e di 15 euro per gli ingressi. I ragazzi dagli 11 ai 19 anni e gli studenti fino ai 26 potranno usufruire dello speciale costo di soli 5 euro, mentre i bambini fino a 10 anni e i disabili entreranno gratuitamente. I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale della manifestazione e saranno acquistabili anche presso la biglietteria dell’Oratorio di Santa Caterina.

La serata è organizzata in collaborazione con Festival Paganiniano di Cervo e con FAI – Sezione Liguria.