Meteo Liguria – Torna il sole ma mercoledì previste ancora nuvole e (forse) pioggia

Il promontorio anticiclonico sul mediterraneo occidentale unito all’allontanamento della depressione consente un miglioramento del tempo. Tuttavia, nel corso della settimana saranno possibili locali annuvolamenti, stante la presenza di aria più fresca ed instabile sul nord-ovest Europeo che, lambendo il settore Alpino, causerà infiltrazioni umide anche sulla nostra regione.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore del centro Limet Liguria:

Lunedì 29 luglio 2019

Cielo in prevalenza sereno su tutta la regione al mattino. Nel pomeriggio sempre bel tempo, seppur con qualche cumulo sui rilievi, ove non si escludono localizzati rovesci su Val D’Aveto ed Alpi Liguri, e qualche nube in più anche sulla costa, specie verso sera.

Venti deboli settentrionali al mattino. Rotazione da sud-ovest in giornata sui lati regionali, da sud est sul settore centrale, in rinforzo sino a moderati o tesi. Al largo da ovest sud-ovest tesi o localmente forti tra basso bacino Ligure e Capo Corso.

Mare generalmente mosso sotto costa. Molto mosso al largo.

Temperature in aumento e che oscilleranno tra i 19 e i 27 gradi sulla costa e tra i 13 e i 27 gradi nell’interno.

Martedì 30 luglio 2019

Giornata caratterizzata da nubi sparse, più diffuse al mattino ed in serata, in un contesto comunque soleggiato, specie durante il pomeriggio.

Venti: Sino a moderati da sud ovest al largo, da sud est sulla costa centrale.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: Stazionarie.

Mercoledì 31 luglio 2019

Qualche nube al mattino, schiarite in affermazione in giornata.