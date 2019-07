Nervi – Bidoni maleodoranti e sporchi sulla Passeggiata, proteste dei residenti

Genova – Bidoni sporchi e maleodoranti nel bel mezzo della passeggiata Anita Garibaldi, fiore all’occhiello della Genova del Turismo. E’ quanto denunciano residenti e passanti che frequentano il tratto di passeggiata che dalla stazione di Nervi arriva sino al porticciolo.

In corrispondenza di alcuni esercizi commerciali che operano sulla passeggiata, infatti, ci si imbatte in file di bidoni che, oltre ad essere un pugno in un occhio per i turisti, emanano anche un odore insopportabile e non vengono lavati adeguatamente.

Nei bidoni, infatti, verrebbero gettati resti di cibo ed in particolare di pesce che, con il caldo afoso, si trasforma in un puzzo insopportabile e che allontana i turisti invece di richiamarli.

“Comprendiamo che chi lavora sulla passeggiata non possa percorrere chilometri con un sacco della spazzatura – spiegano i residenti – ma almeno si potrebbe prevedere un ritiro più frequente e un lavaggio dei bidoni almeno bisettimanale. Quei bidoni sono rivoltanti e non li abbiamo mai visti puliti. E’ un pessimo biglietto da visita per la Genova che punta sul Turismo”.