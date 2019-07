Genova – Sono gravi le condizioni dell’uomo di 33 anni ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino per uno shock anafilattico scatenato da una puntura di calabrone.

Come riferito dall’ospedale stesso, l’uomo, un cittadino moldavo, è giunto in ospedale in codice rosso poco prima delle 13.00; è stato intubato e si trova in rianimazione in prognosi riservata.