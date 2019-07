Quinto, continuano le ricerche dei bagnanti dispersi in mare

Genova – Sono ancora in corso le ricerche dei due bagnanti nelle acque tra Quinto e Nervi.

L’allarme è scattato questo pomeriggio intorno alle 16.00 nella porzione di mare antistante gli scogli.

Secondo quanto riferito, un bagnante sarebbe stato visto in difficoltà e una seconda persona si sarebbe gettata in acqua non facendo rientro a riva.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno avviato le ricerche sorvolando la zona con l’elicottero e con l’appoggio di una motonave con a bordo i sommozzatori.