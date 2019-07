Rapallo al Pianoforte, due giornate di musica in tutto il centro storico

Rapallo (Genova) – Giovedì 1 e venerdì 2 agosto la città di Rapallo ospiterò la rassegna “Rapallo al Pianoforte“, interamente dedicata alla musica classica.

Dalle ore 18, e fino alle 23, le principali piazzette del centro storico, i giardini Ezra Pound e il Chiosco della Musica saranno trasformati in isole musicali a cielo aperto, con musicisti che interpreteranno i loro programmi dando vita a cinque diversi concerti in contemporanea.

La manifestazione nasce con l’intento di dare spazio a nuovi talenti e far conoscere la musica classica a un pubblico sempre più vasto.

Tra i musicisti che si esibiranno ci sarà il maestro Andrea Bacchetti, dalle 21.30 al Chiosco della Musica in entrambe le serate, e Paola Biondi e Debora Brunialti, pianiste conosciute in tutto il mondo per il loro potere comunicativo, che si esibiranno in un concerto a quattro mani la sera del 1° agosto, a partire dalle 19.30, nelle piazzette del centro storico.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco commenta: “Rapallo al Pianoforte giunge alla sua terza edizione grazie al successo delle prime due, inserendo un nome importante tra i maestri che si alterneranno al piano, quello del genovese Andrea Bacchetti. Ospitate a Rapallo questo giovane e talentuosissimo maestro ligure, arricchisce l’offerta e la qualità culturale della Città di Rapallo, che attraverso questa iniziativa avvicina la musica da camera alle persone e ne stimola la curiosità“.

La rassegna è organizzata da Liguria Media in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Rapallo. I pianoforti sono Yamaha, forniti dalla ditta Storti.

I pianisti interessati a partecipare possono chiedere informazioni a info@liguriamedia.it – tel. 347 6206272