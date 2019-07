Sanremo, cena con delitto nel nuovo spettacolo dell’Ispettore Tourbillon

Sanremo (Imperia) – Un nuovo appuntamento con i misteri e gli intrighi a cura del’Ispettore Tourbillon e della sua compagnia teatrale. Venerdì 2 agosto andrà in scena al Ristorante Buca Cena di Sanremo (club house del Campo Golf, Circolo Golf Club degli Ulivi) “Lo zucchero e le mosche”, il nuovo spettacolo interattivo a tinte gialle del format “Invito a cena con delitto“.

Tutti i partecipanti, oltre a poter gustare i meravigliosi e gustosi piatti ideati dagli Chef Davide Bisato e Andrea Scarella, avranno l’opportunità di partecipare attivamente ad un caso di omicidio nel ruolo di investigatori per scoprire il colpevole tra enigmi e indizi.

Lo spettacolo è scritto dal regista Antonio Valleggi per il format, ideato dal produttore e protagonista Riccardo Pellegrini, che dal 1998 ad oggi conta più di 6 mila repliche su tutto il territorio nazionale.

La cena a buffet (al costo di 40 euro tutto incluso) inizierà alle ore 20 e prevederà tanti gustosi antipasti, filetto di maiale con salsa chimichurri e riso thai al curry come piatto principale e crumble di mela e gelato alla vaniglia per dessert. Dopo la cena si proseguirà con l’after drink composto da mojito e popcorn.

Per chi lo desiderasse, sarà possibile prendere parte alla serata a partire dalle ore 21.30 partecipando solo all’after drink e allo spettacolo (al costo di 15 euro a persona). Per informazioni e prenotazioni sarà necessario contattare lo 0184 55 74 42 oppure visitare il sito ufficiale del Ristorante Buca Cena.