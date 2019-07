Santa Margherita, perde il controllo dello scooter e cade a terra: grave 23enne

Santa Margherita Ligure (Genova) – Un grave incidente si è verificato questa mattina presto a Santa Margherita Ligure, nel levante genovese.

Erano circa le 5.30 quando in via XXV Aprile, per cause ancora da accertare, un 23enne che viaggiava in sella al suo scooter ha perso il controllo del mezzo ed è caduto violentemente a terra.

Immediato l’allarme e l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione che stanno indagando sul sinistro.

A loro toccherà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, al momento sconosciuta, per stabilire se siano coinvolti o meno altri veicoli.