L’nfluencer russa Ekaterina Karaglanova trovata senza vita in una valigia

Mosca – Il cadavere dell’influencer russa Ekaterina Karaglanova è stato trovato in una valigia nell’appartamento che la ragazza aveva in affitto a Mosca. Il corpo mostrava diverse ferite da arma da taglio, di cui una profonda alla gola.

A dare l’allarme sono stati i parenti della vittima, che non riuscivano a mettersi in contatto con lei da diversi giorni. La 24enne aveva aperto un blog di viaggi che l’aveva resa una delle più seguite influencer russe (il suo profilo Instagram katti_loves_life ha più di 85mila follower). Nella vita reale, la giovane si era laureata in medicina e esercitava come specialista in dermatologia in una clinica di Mosca, e aveva iniziato da poco una relazione sentimentale. Per il suo compleanno, che sarebbe stato proprio oggi, stava progettando un viaggio in Olanda.

Gli investigatori non escludono nessuna pista, ma il movente di tipo passionale resta quello più probabile. La polizia non ha trovato tracce di colluttazione nell’appartamento, e nessuna arma sulla scena. Dalle registrazioni delle telecamere interne sono apparse le immagini di un ex fidanzato di Ekaterina Karaglanova proprio nei giorni della sua scomparsa.

Il suo profilo Instagram era aggiornato costantemente: il suo ultimo post è un’immagine scattata a Corfù, con scritto che amava viaggiare ma che in ogni paese non trascorreva più di 3/5 giorni.