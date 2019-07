Meteo Liguria – Torna il bel tempo ma giovedì potrebbe piovere ancora

Un rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo occidentale ci protegge almeno temporaneamente dai flussi umidi atlantici. Il bel tempo sembra voler tornare stabilmente ma giovedì una nuova perturbazione potrebbe portare pioggia sul genovese.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria

Martedì 30 luglio 2019

Al mattino presenza di nubi basse lungo la linea costiera, più compatte sul savonese. Ampie schiarite a partire dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio cieli per lo più sereni sulla costa, qualche nube in più nelle aree interne. Possibili rovesci isolati sulle Alpi Liguri.

Venti prevalentemente a regime di brezza. Al largo da sud-ovest tesi tra basso bacino Ligure e Capo Corso.

Mare mosso a levante, poco mosso sul centro-ponente.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento.

Costa min: +20/24°C, max: +27/+31°C

Interno min: +11/+17°C, max: +24/+31°C

Mercoledì 31 luglio 2019

Le nubi basse caratterizzano gran parte della giornata, ma le piogge saranno deboli o del tutto assenti.

Venti a regime di brezza. Ancora SW teso in zona Capo Corso.

Mare generalmente mosso.

Temperature: Stazionarie.

Giovedì 1 agosto 2019

Cielo parzialmente nuvoloso su gran parte della regione. Possibili rovesci in serata sul settore centrale