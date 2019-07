San Martino, bonifica all’interno del cantiere dei parcheggi: presto ripresa dei lavori

Genova – Continuano le vicende legate al parcheggio del San Martino, un’opera iniziata vent’anni fa e che oggi sembra ancora distante dall’essere completata.

Durante il consiglio comunale che si è tenuto ieri, il consigliere di Fratelli d’Italia Valeriano Vacalebre ha chiesto all’assessore Fanghella maggiori informazioni sul cantiere.

“Sono spesso a contato con genovesi che mi chiedono se vedranno mai partire la costruzione di quest’opera che ormai è necessaria – ha spiegato Vacalebre – Avendo avuto rassicurazioni che i lavori sarebbero partiti a luglio, ma in realtà sono fermi e non si vede ombra di nessuno, questo preoccupa molto i miei concittadini e mi sono fatto portavoce delle loro perplessità in Consiglio Comunale”.

Il progetto prevede la realizzazione di 422 aree di sosta disposte su cinque piani, al di sotto del livello della strada.

Il cantiere, tuttavia, ha subito diverse battute d’arresto. L’acqua è la causa principale prima con le infiltrazioni, poi a seguito delle alluvioni e per la presenza del rio Noce, che scorre nel sottosuolo.

Non mancano le problematiche burocratiche ma, due anni fa, sembrava certo che i lavori sarebbero stati completati nel 2021.

A proposito, l’assessore Fanghella ha rassicurato nuovamente spiegando che i lavori inizieranno in tempi strettissimi anche se, ad oggi, manca una data di inizio definita.

Sono stati avviati i lavori di pulizia per la rimozione delle erbacce che hanno invaso l’area, si attenderà la fine di questa fase per calendarizzare l’intervento nel cantiere.