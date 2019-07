Tenta di corrompere un agente della Municipale per salvare manufatto abusivo: arrestato

Albenga (Savona) – Ha tentato per diverse volte di corrompere un dipendente della Polizia Municipale di Albenga per salvare un bungalow abusivo, destinato a essere abbattuto, per questo è stato arrestato.

Protagonista della vicenda è un cittadino italiano di 64 anni arrestato dai Carabinieri per istigazione alla corruzione.

L’uomo, diversi giorni fa, ha tentato di contattare un dipendente della Polizia Municipale, totalmente estraneo ai fatti, per proporgli una somma di denaro da parte di una terza persona, cercando di evitare la demolizione del manufatto abusivo su cui incombe un’ordinanza di abbattimento.

Il dipendente ha rifiutato l’offerta di denaro e ha denunciato immediatamente l’accaduto alla Procura della Repubblica di Savona che ha delegato le indagini al reparto operativo dell’Arma.

Nel pomeriggio di ieri, dopo l’ennesimo tentativo di contatto, il 64enne e l’operatore della Municipale si sono incontrati.

Nel luogo dell’appuntamento si sono presentati anche i Carabinieri del Nucleo Investigativo che, all’atto della proposta di denaro formulata nuovamente per evitare la demolizione, sono intervenuti arrestando l’uomo in flagranza di reato e trasferendolo nel carcere di Genova Marassi.