Castelletto – Ragazzo di 16 anni cade da un tetto per farsi un selfie e resta infilzato in una cancellata

Genova – E’ ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino il ragazzo di 16 anni soccorso ieri mattina, poco prima dell’alba, dopo una brutta caduta dal tetto di un capannone.

Il giovane, che partecipava ad una festa, è salito sul tetto per scattare un selfie “mozzafiato” ma è scivolato cadendo su una cancellata che lo ha trafitto ad un fianco.

I partecipanti alla festa hanno chiamato il 118 e il ragazzo è stato soccorso e trasferito in gravi condizioni in ospedale.

Aperta un’indagine per accertare se alla festa ci fosse presente alcol e come mai giovani minorenni fossero in giro, di notte, senza la presenza di adulti a sorvegliarli.