Genova – Ha accusato un improvviso malore e si è accasciato in terra l’anziano morto questa mattina in una banca di corso De Stefanis, all’angolo con via Fereggiano.

L’uomo stava attendendo il proprio turno quando si è sentito male ed è caduto a terra.

Immediata la chiamata ai soccorsi ma quando i militi del 118 sono arrivati sul posto per l’anziano non c’era più nulla da fare.

Nella filiale della banca sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.