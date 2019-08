Meteo Liguria – Aumentano le nuvole e venerdì potrebbe piovere

Genova – Una nuova perturbazione di origine atlantica si avvicina rapidamente alla Liguria e porta instabilità che venerdì potrebbe portare a temporali e precipitazioni sparse, specie nelle zone interne.

Queste le previsioni per le prossime ore di Limet Liguria:

Giovedì 1 agosto 2019

Qualche nube lungo le coste al mattino , sereni altrove. Dal pomeriggio qualche rovescio interessera le Alpi liguri con sconfinamenti nuvolosi tra imperiese e savonese. Sereno in serata con possibilità di banchi di nubi basse lungo le coste

Venti: Brezze dominanti.

Mari: Poco mosso.

Temperature: stazionarie

Costa min: 19/23°C, max: 26/29°C

Interno min: 11/18°C, max: 25/31°C

Venerdì 2 agosto 2019

Passaggio instabile in giornata con temporali nelle zone interne. Nubi sparse lungo le coste con possibilità di rovesci soprattutto tra savonese e genovese.

Migliora in serata.

Venti: Moderati meridionali

Mari: mosso.

Temperature: In calo.

Sabato 3 agosto 2019

Ancora instabilità con con nuvolette sparse, ventilazione moderata da sw. Clima piacevole