Musica – Big Fat Mama al Laboratorio del Gusto

Genova – Prosegue la rassegna “Suoni di gusto” dedicata alla musica live al Laboratorio del Gusto di Largo Merlo 207/209 rosso: domenica 4 agosto, all’ora dell’aperitivo, arriveranno i Big Fat Mama. Il gruppo, fondato nel lontano 1979 a Genova dal bassista Piero De Luca, ha preso parte nel corso degli anni ai più importanti festival italiani accompagnando in diverse date europee musicisti americani come Johnny Mars, Michael Coleman e Jay Monque’d, diventando una delle band storiche del blues made in Italy. Hanno inoltre aperto concerti di artisti di primo piano della scena internazionale come Johnny Winter, Pogues, Stevie Ray Vaughan, Los Lobos, la Blues Brothers Band, BB King.

Durante la loro storia i Big Fat Mama hanno inciso undici lp, tra i quali il tributo a Howlin’ Wolf Beware of the Wolf che si avvale della presenza di Dario Gaggero alla voce, e dell’armonicista di fama internazionale Marco Pandolfi, As we like it con tutti i brani originali della band e Live at Rootsway, registrato dal vivo all’omonimo festival nell’estate 2015. Il nuovo cd Greetings from the Coast! su etichetta Nadir Music rappresenta al meglio il sound attuale della band: una miscela che attraversa i vari stili del blues, da Chicago a New Orleans passando per California e Texas. La formazione attuale prevede il trio base composto dal leader e fondatore Piero De Luca al basso,voce e chitarra, Antonio “Candy” Rossi chitarra, voce e armonica e Ezio Cavagnaro batteria e percussioni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 329 091 4690.