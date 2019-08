San Fruttuoso – Grave incidente in piazza Martinez, ferito un motociclista

Genova – Grave incidente stradale, questa sera, poco dopo le 23, in piazza Martinez, nel quartiere di San Fruttuoso. Un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare all’incrocio con via Torti e via D’Albertis.

Nell’impatto, ad avere la peggio, è stato il centauro che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra.

Subito il motociclista è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118.

L’ambulanza e le forze dell’ordine sono intervenuti poco dopo prestando soccorso al centauro e iniziando i primi rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente le le eventuali responsabilità.

Il ferito è stato condotto all’ospedale San Martino dove i medici gli avrebbero attribuito un codice verde.

Alla base dell’incidente potrebbe infatti esserci un semaforo non rispettato.