Sciopero delle Guardie Giurate, disagi in Porto, negli scali marittimi e per i bancomat

Genova – Code e rallentamenti in ingresso al terminal traghetti e nel Porto, questa mattina, nel capoluogo ligure, per lo sciopero nazionale delle guardie giurate e dei servizi di sicurezza privati. I dipendenti delle aziende di sicurezza incrociano le braccia per tutto il giorno per rivendicare maggiori garanzie e l’applicazione dei contratti di categoria.

Ieri un tentativo in extremis di evitare lo sciopero era stato tentato dal Prefetto di Genova che ha poi deciso la precettazione per i servizi essenziali dopo il fallimento della trattativa.

Le guardie giurate hanno ormai sostituito molti dei servizi di sicurezza essenziali nei varchi portuali e aeroportuali e non sempre, a tali responsabilità e livello di essenzialità del servizio, corrispondono stipendi e garanzie contrattuali.

Traffico in tilt ai varchi portuali per le auto dirette agli imbarchi per i traghetti ma anche negli scali merci e laddove il servizio di controllo della sicurezza è affidato ad aziende private.