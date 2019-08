Calciomercato Genoa: le ultime su Agudelo, Schone e Rajkovic

Genova – La società rossoblu prosegue senza sosta la propria campagna acquisti per provare a rinforzarsi il più possibile in vista della prossima stagione. In queste ultime ore sono tanti i movimenti in entrata che il Grifone punta a chiudere per regalare a mister Aurelio Andreazzoli i suoi tanto desiderati rinforzi.

Il reparto che ha bisogno di maggiori innesti è il centrocampo, che vedrà quasi certamente l’arrivo di Kevin Agudelo. La trattativa è stata ormai chiusa e il classe ’98 si trasferirà in Liguria dall’Atletico Huila per una somma che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro. Nella giornata di oggi il colombiano potrebbe già sostenere le visite mediche di rito. Dopodiché potrà iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in maglia rossoblu.

Inoltre, come riporta il quotidiano olandese Algemeen Dagblad, un altro dei nuovi acquisti del Genoa nel reparto mediano potrebbe essere Lasse Schone. L’Ajax non ha completamente chiuso la porta: i Lancieri, però, prima di dare il via libera vorrebbero cautelarsi trovando un sostituto all’altezza entro breve tempo. Se questa condizione dovesse realizzarsi, ecco che l’esperto centrocampista potrebbe finalmente sbarcare in Italia alla corte di Andreazzoli.

Infine, capitolo retroguardia: come riferisce Tuttosport sarebbe ad un passo il difensore centrale classe 1989 Slobodan Rajkovic, che si è da poco svincolato dal Palermo dopo le questioni societarie che hanno investito la società rosanero.