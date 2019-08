Cervo, nuovo tour alla scoperta delle meraviglie del borgo

Cervo (Imperia) – Tutte le bellezze storico-artistiche del borgo imperiese nel nuovo itinerario organizzato dalla Cooperativa Culturale ARCA. Arriva oggi venerdì 2 agosto alle ore 18 il nuovo e inedito tour di Cervo, che darà la possibilità a tutti i partecipanti di osservare e scoprire tutte le meraviglie della cittadina in provincia d’Imperia.

La passeggiata partirà da via Marconi, dove verrà visitato il settecentesco Palazzo Vitale, gioiello d’epoca barocca affrescato da Francesco Carrega. La seconda tappa del percorso sarà invece il Bastione di Mezzodì, che fa parte del sistema di torri litoranee costruite in antichità per difendere la costa ligure dalle incursioni turco-barbaresche e che oggi ospita numerosi eventi culturali.

Dalle vie del borgo si risalirà verso l’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria e in seguito si giungerà alla Chiesa di San Giovanni Battista, nota al grande pubblico come Chiesa dei Corallini, costruzione risalente al XVII secolo ad opera dell’architetto Gio Batta Marvaldi.

Il sagrato dell’edificio, che si affaccia sullo splendido mare che abbraccia la costa del paese, sarà sede durante la sera dello spettacolo teatrale “La Leggenda del Pianista sull’Oceano“, parte integrante del vasto programma del 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

L’itinerario si chiuderà infine con l’arrivo in cima al borgo e al millenario Castello dei Clavesana.

La visita sarà ripetuta anche nei mesi a venire fino ad ottobre. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti ed il ritrovo è fissato nel borgo, nei pressi della fermata dell’autobus RT sulla via Aurelia.