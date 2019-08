Genova – Donna cade dalla ruota panoramica al Porto Antico

Genova – Una donna è precipitata questa sera dalla ruota panoramica del Porto Antico ed è morta nonostante il tentativo di rianimarla del personale del 118.

Forse un malore o un gesto volontario all’origine, questa sera, della tragedia costata la vita ad una donna di circa 50 anni che è caduta per una ventina di metri mentre effettuava una corsa sulla ruota panoramica montata vicino al Bigo, nel cuore turistico della città.

La donna è caduta a terra morendo sul colpo ed inutili sono stati i tentativi di rianimarla messi in atto dal personale dell’ambulanza intervenuta pochi minuti dopo l’episodio.

Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno indagando sull’episodio per ricostruire esattamente la dinamica di quanto avvenuto.

Secondo alcuni testimoni la donna si sarebbe gettata volontariamente ma non è esclusa neppure l’ipotesi di un malore improvviso.

