Meteo Liguria – Aumentano le nuvole e la possibilità di temporali

Il passaggio di una veloce e debole perturbazione potrebbe portare qualche rovescio o breve temporale nella giornata di venerdì ed in special modo tra il pomeriggio e la sera. Fine settimana nel complesso soleggiato e stabile, con temperature attorno alle medie del periodo.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Venerdì 2 agosto 2019

Al mattino nubi sparse ed irregolari lungo le coste ed a tratti sui versanti padani centrali, senza conseguenze; ampie schiarite tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Da metà pomeriggio e nella prima parte della sera nubi cumuliformi in aumento su Alpi Liguri, Valle Bormida, Val d’Orba e Valle Stura con rischio di qualche temporale in sconfinamento attenuato verso le coste del Savonese e Genovese di ponente. Nubi sparse con schiarite e tempo asciutto altrove. Dopo il tramonto progressivo rasserenamento su tutta la regione.

Venti deboli o moderati da sud, in attenuazione e rotazione a nord in serata ad iniziare dai settori occidentali.

Mare generalmente mosso, localmente molto mosso in serata.

Temperature: Stazionarie le minime, in contenuto calo le massime con valori che oscilleranno tra i 19 e i 28 gradi sulla costa e tra gli 11 e i 29 gradi nell’interno.

Sabato 3 agosto 2019

Bel tempo su tutta la regione. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo e non saranno associati a precipitazioni.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, in rotazione a sud nel pomeriggio.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature: In aumento nei valori massimi, minime in contenuto calo specie nelle aree interne.

Domenica 4 agosto 2019

Soleggiato e stabile per l’intera giornata a parte qualche nube nelle zone interne nel pomeriggio, senza conseguenze. Ventilazione debole, mare poco mosso e temperature stazionarie.