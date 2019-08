Porto Antico, all’Arena del Mare si ride con lo spettacolo dei Bruciabaracche

Genova – Risate a non finire stasera, venerdì 2 agosto alle ore 21, al Porto Antico di Genova. All’Arena del Mare arrivano i Bruciabaracche, il collettivo comico tutto genovese che presenterà al pubblico del capoluogo ligure il nuovo spettacolo “Summer 2019 World Tour“.

Lo show è stato ideato per celebrare i cinque anni di attività del gruppo, composto da Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Enzo Paci, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Andrea Carlini, Daniele Raco e Daniele Ronchetti. Durante la serata gli otto comici saliranno sul palco per far divertire il pubblico con le loro gag esilaranti, in una vera e propria jam session tra personaggi intramontabili e performance inedite.

Ad accompagnare i Bruciabaracche per l’occasione ci sarà Aldo De Scalzi con la sua “Barack O Band”, che curerà la parte musicale dello spettacolo.

“D’estate abbiamo sempre avuto nel Porto Antico e nell’Arena del Mare la nostra casa – racconta Antonio Ornano – È una location bellissima che vogliamo onorare con uno spettacolo ancora una volta inedito, con nuovi sketch che proponiamo senza dimenticare i nostri cavalli battaglia e le nostre improvvisazioni con il pubblico”.

“Al contrario di altri spettacoli – prosegue – chiederemo al pubblico di tenere accesi gli smartphone e di contribuire allo spettacolo con video e foto. Abbiamo in programma più momenti social, fin dalla nostra entrata in scena, insolita e goliardica”.

La serata vedrà la partecipazione di un nuovissimo personaggio, una vera e propria new entry nel mondo dei Bruciabaracche: “Tra gli ospiti della serata ci sarà anche un nuovo beniamino per bambini – svela Ornano – ma di più non riveliamo proprio per lasciare a grandi e piccini la magia della sorpresa. Ma non prendeteci troppo alla lettera”.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Garage di via Repetto 18 oppure online sul circuito HappyTicket.