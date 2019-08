Sampdoria virtualmente venduta a Gianluca Vialli, Aquilor si ritira

Genova – La notizia della vendita virtuale della Sampdoria a Gianluca Vialli ha immediatamente attirato l’attenzione dei tifosi della squadra genovese. Le indiscrezioni contenute nell’articolo pubblicato dal Secolo XIX parlano di una nuova presidenza per i blucerchiati in seguito alla conclusione del periodo di esclusiva concesso da Ferrero a Aquilor dopo l’incontro con Dinan e la società Calcioinvest LLC formata da Fausto Zanetton, Jamie Dinan, Alex Knaster e lo stesso Vialli, che ricoprerebbe almeno virtualmente il ruolo di presidente.

L’offerta presentata dal fondo inglese sarebbe stata leggermente superiore a quella del gruppo, ma alla fine Ferrero avrebbe deciso di favorire quest’ultimo, grazie anche all’intervento di Edoardo Garrone, che a titolo personale avrebbe deciso di dedicare alla causa una decina di milioni per garantire la buona riuscita dell’operazione.

L’importo sborsato si aggirerebbe intorno a 85 milioni in contanti, più la copertura dei debiti di 30 milioni. Resta in piedi il bonus per la cessione di Praet, dove sarebbero in gioco altri 5 o 6 milioni.

L’ufficialità dell’operazione arriverà solamente al momento delle firme, la prossima settimana; per l’annuncio, invece, sarà necessaro aspettare il tempo delle formalità burocratiche, quindi probabilmente tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.