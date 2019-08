Staglieno – Sequestrato furgone usato abusivamente come banco per la frutta

Genova – Gli agenti del reparto Sicurezza della polizia locale hanno sequestrato l’autocarro e la merce a un venditore abusivo posizionato in piazzale Parenzo. L’uomo utilizzava l’autocarro, in pessime condizioni d’uso, come banco di vendita per la sua merce, che teneva alla rinfusa nel cassone del mezzo.

Gli agenti hanno applicato la legge regionale sul commercio, e sequestrato sia l’autocarro che la merce offerta in vendita, per un totale di 44 angurie e 32 casse di frutta varia, principalmente ananas meloni e uva, che sono state devolute ad un ente benefico.