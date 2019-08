Albissola Marina, Ferruccio De Bortoli presenta il suo nuovo libro “Ci salveremo – Appunti per una riscossa civica”

Albissola Marina (Savona) – Ferruccio De Bortoli arriva nella provincia di Savona per presentare il suo nuovo libro “Ci salveremo – Appunti per una riscossa civica“. Il giornalista sarà presente stasera sabato 3 agosto alle ore 21.15 in piazza della Concordia in occasione del Festival Parole Ubikate in mare, organizzato dalla Libreria Ubik in collaborazione con il Comune di Albissola Marina.

L’ex direttore de “Il Sole 24 Ore” e de “Il Corriere della Sera” affronta in questa sua nuova opera tematiche molto attuali, che spaziano tra economia e società. L’Italia corre veramente il rischio di una nuova crisi finanziaria? Quali saranno i costi, non solo in termini monetari, delle nuove politiche adottate dal governo? A tutti questi interrogativi cerca di dare risposta lo scrittore, proponendo anche alcune soluzioni pratiche in un vero e proprio viaggio alla ricerca di tutte quelle virtù spesso nascoste e poco celebrate sulle quali l’Italia deve far affidamento per ripartire.

Dai giovani all’educazione civica passando per la riscoperta del nuovo senso di legalità e il rispetto per i beni comuni, sono queste alcune delle nuove sfide che il popolo italiano è chiamato a portare avanti per affrontare nel migliore dei modi il futuro.

Insieme a De Bortoli sarà presente sul palco anche Ferruccio Sansa, scrittore ed inviato de “Il Fatto Quotidiano”.